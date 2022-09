Maltempo: Tevere in piena, quattro auto bloccate nella notte

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Momenti di apprensione la scorsa a Roma per gli automobilisti che si trovavano in alcune auto parcheggiate sulla banchina del Tevere, all'altezza di lungotevere Arnaldo da Brescia: sono rimasti bloccati in auto sulla banchina allagata a causa della piena del fiume.

A metterli in sicurezza i vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre insieme con i sommozzatori che hanno accompagnato le persone in pericolo fuori dalle auto. L'acqua e il fango avevano bloccato le vetture. Le persone, molto spaventate, sono state poi soccorse anche da personale del 118.

L'innalzamento notturno del livello del Tevere secondo una prima ipotesi dei vigili potrebbe essere collegato alle piogge che hanno colpito il centro Italia nei giorni scorsi. (ANSA).