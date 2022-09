Santa Cecilia e i giovani, playlist gratis e concerti 10 euro

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L' Accademia Nazionale di Santa Cecilia punta ai giovani offrendo loro concerti sinfonici a 10 euro per un posto in platea e sbarcando su Spotify. Con la Formula Y gli spettatori Under 35 potranno ottenere un abbonamento esclusivo a 28 concerti del turno del venerdì alle 20:30 al costo di 280 euro anzichè 1.100. L'abbonamento è disponibile online su santacecilia.it e al botteghino dell'Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone di Roma. L' obiettivo di far vivere l' esperienza e la bellezza della esecuzioni dal vivo.

"Un modo per avvicinarsi alla grande musica - spiega il sovrintendente Michele Dall' Ongaro - si nasconde ovunque, compreso nel web, dove si può trovare la Playlist segreta di Antonio Pappano. Una maniera per conoscere attraverso i gusti, le esperienze e gli amori musicali di un grande direttore d'orchestra un pianeta di straordinaria ricchezza, attraversano ambienti, generi ed epoche diverse''. Con il maestro angloitaliano è così possibile esplorare le proposte che l'Accademia Nazionale per un pubblico di tutte le età, ''purché disponibile a mettersi in gioco con le emozioni, con i sentimenti e con le idee della musica che parla al cuore ma anche, e soprattutto, al cervello". Il Direttore Musicale di Santa Cecilia alcuni mesi fa ha elencato alcuni dei brani che ama e ascolta di più fin dalla sua giovinezza. Da quella circostanza è nata The Y Playlist (Young playlist) composta da 12 brani ascoltabili gratuitamente su Spotify: non solo musica "classica", ma un mix di compositori del passato e contemporanei, di gruppi rock e celebri crooner, di influenze europee e statunitensi, di nomi celebri come Mozart e Richard Strauss (September dagli "Ultimi quattro Lieder") ad altri più ricercati come Collier e Vaughan Williams. A sorpresa compare anche "September" degli Earth Wind and Fire, che riporta alla vitalità degli anni '70, e poi Tony Bennett e Bill Evans che cantano "But beautiful" e il primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven diretta da Carlos Kleiber. I brani selezionati dal maestro Antonio Pappano sono sisponibili su https://bit.ly/theYPlaylist (ANSA).