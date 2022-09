Storia di Miranda, evento Iplac-insieme per la Cultura

(ANSA) - ROMA, 23 SET - A Roma la Rassegna letteraria Iplac (Circolo Iplac-Insieme per la Cultura) ospita sabato 24 settembre la presentazione del romanzo 'Nel mio destino' edito da Kairos 2022 e scritto da Silvana Lazzarino, giornalista pubblicista e poeta. A moderare la presentazione la scrittrice Maria Rizzi che darà spazio agli interventi dei relatori Sandro Angelucci, poeta, critico letterario e saggista e Roberto De Luca scrittore e critico letterario. Le letture sono a cura di Massimo Chiacchiararelli, giornalista, saggista, poeta, e Loredana D'Alfonso scrittrice e poeta. L'appuntamento alla libreria Caffè Letterario Horafelix, alle 18.30.

Il libro narra la storia di Miranda, brillante quarantenne, sposata con Riccardo, pilota di aerei, e con un figlio adolescente, determinata nell'affermarsi come ricercatrice nel campo dell'archeologia. Inaspettatamente la protagonista si ritrova a vivere un ruolo estraneo a quello ordinario. Due incontri tra trasgressione e passione a tinte hard oscure le rivelano un'altra sé, ma Miranda non può sapere di essere preda di due personaggi abilissimi nel loro gioco di potere e seduzione.

L'autrice, Silvana Lazzarino, dopo la laurea in Lettere e successivi corsi di perfezionamento post laurea, ha pubblicato libri di poesia anche legati all'arte e ha ottenuto riconoscimenti tra cui il 3° posto per il libro di poesie 'Emozioni senza Tempo' (EPC 2019) alla XIV edizione del Premio Letterario Internazionale 'Voci-Città di Roma'. (ANSA).