Accoltellato e rapinato a Roma, indagano i carabinieri

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Rapina con accoltellamento ieri a Roma. E' successo ieri intorno alle 20.30 non lontano dalla stazione Termini. Vittima un cittadino marocchino di 28anni che è stato avvicinato da un uomo in via Manini, nella zona di via Giolitti, che dopo averlo accoltellato alla scapola e avergli sottratto il cellulare si è dato alla fuga. Il cittadino nordafricano è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Umberto I. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che acquisito anche le immagini delle telecamere nel tentativo di identificare l'aggressore. (ANSA).