Roma: è ufficiale Camara, 'è una grande opportunità'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Ora è ufficiale: Mady Camara è un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore arriva in giallorosso a titolo temporaneo dall'Olympiacos Pireo. L'accordo prevede l'opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23.

"Sono molto contento di essere qui - le parole di Camara nella sua prima intervista in giallorosso - la Roma rappresenta una grande opportunità per me". "Sarà una stagione impegnativa, tra coppe e campionato, ma io sono qui per dare il mio contributo ed aiutare la squadra in ogni competizione a cui parteciperemo.

Vedere l'Olimpico e i tifosi giallorossi è stato magnifico, non vedo l'ora di giocare per loro", ha concluso Camara.

Poi tocca a Tiago Pinto: "Mady porta con sé caratteristiche tecniche e fisiche di cui avevamo bisogno - sottolinea il gm -.

Sono sicuro che interpreterà con lo spirito che lo contraddistingue questa nuova sfida e farà del suo meglio per affermarsi nel nostro club". Il centrocampista originario della Guinea ha scelto la maglia numero 20. (ANSA).