Terremoto: mons. Pompili, è il tempo della ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il vescovo di Rieti, prossimo a guidare la diocesi di Verona, mons. Domenico Pompili, chiede, nella messa ad Amatrice per i sei anni dal sisma del Centro Italia, di accelerare la ricostruzione: "Cosa si vede venendo qui ad Amatrice dopo sei anni? A prima vista, tutto sembra fermo all'istantanea della torre che si erge isolata in mezzo al deserto. Ma se si guarda con più attenzione, si scopre che sotto c'è un cantiere, finalmente in movimento".

"Ci sono gru sparse qua e là. Per vedere, dunque, bisogna venire. Dopo l'estenuante fase iniziale - ha sottolineato il presule - ora è il tempo della ricostruzione, ma per arrivare a quella della rigenerazione vera e propria, occorre venire".

"Tutti devono venire - ha ammonito mons. Pompili -: pubblico e privato, Stato e società civile, operatori economici ed ordini professionali. Senza il coinvolgimento di tutti, infatti, l'attesa potrebbe allungarsi ancora". (ANSA).