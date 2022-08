Europei nuoto: Zingaretti 'sarà grande festa per lo sport'

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Sarà una grande festa per Roma, per l'Europa e per lo Sport. Per il mondo che si vuole rimettere in piedi" lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della cerimonia di apertura degli Europei di nuoto a Roma.

"Quando abbiamo firmato il protocollo con la federazione eravamo in pieno covid -ha detto ancora il governatore del Lazio - e ci prendevano per matti perché ci impegnavano nel 2020 per qualcosa che ci sarebbe stato nel 2022. Il coraggio è stato premiato perché sarà una bellissima edizione. Questi grandi eventi servono sempre".

Sulla prima medaglia dell'Italia, l'argento nel sincro tecnico a squadre, Zingaretti ha detto che "è una bellissima notizia, anche le vittorie invogliano le persone a fare sport, soprattutto i giovani. Infatti in questo evento stiamo investendo negli impianti che resteranno anche dopo, questo è il modo di stare nel grande sport. Portare eventi mondiali ed europei, e poi pensare a chi, finiti gli eventi, rimane qui e vuole fare sport". (ANSA).