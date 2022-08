Roma Cinema Arena, 30 mila spettatori per 19 proiezioni

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Si conclude il 4 agosto il programma di Roma Cinema Arena, la grande sala all'aperto nel Parco degli Acquedotti di Roma. Dopo 19 proiezioni la manifestazione, realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma nell'ambito dell'Estate romana, ha ospitato in totale dal 19 luglio circa 30 mila spettatori. Fra i momenti più applauditi, gli incontri con ospiti come Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Dario Argento, Ricky e GianMarco Tognazzi, Anna Foglietta, Enrico Vanzina, Riccardo Scamarcio, i Manetti Bros., Francesco Munzi, Emanuele Salce, Flavia Mastrella e Antonio Rezza.

"Siamo entusiasti - commenta Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma -. Ringraziamo tutto il pubblico che ha dimostrato di apprezzare l'intero programma e la sua varietà, partecipando alla visione di film caratterizzati da stili, generi, epoche e tematiche differenti, da I mostri a Il caso Mattei, da The Blues Brothers a Il federale, da Il grande Lebowski a Mamma Roma e Lezioni di piano. Un'esperienza che dimostra come la visione tradizionale del cinema assieme ad altre persone nel buio di una sala sia sempre attuale e coinvolgente: felici di questo primo risultato stiamo lavorando affinché la prossima Festa di Roma segni un momento di forte riscossa per la visione del cinema nelle sale".

"Sera dopo sera in un'atmosfera magica che ha avvolto tutte le generazioni, il cinema sul grande schermo ha ritrovato i suoi spettatori e ne ha scoperti di nuovi, entusiasti. Per molti, infatti, l'Arena è stata l'occasione di vedere i film per la prima volta in assoluto", dice Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema e della Fondazione Cinema per Roma. "L'Arena è stata un meraviglioso antipasto estivo della Festa che si terrà ad ottobre e che continuerà nel corso dell'anno. In attesa della prossima estate al Parco degli Acquedotti".

La manifestazione si chiude alle 21.15 con un evento in memoria di Renato Nicolini, storico padre dell'Estate Romana. In programma Tanti futuri possibili. Con Renato Nicolini e Sacro GRA presentati dal regista Gianfranco Rosi, con Paola Malanga e Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, con un saluto del sindaco Roberto Gualtieri. (ANSA).