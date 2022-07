Trovato con pistola e droga dopo denuncia ex, arrestato 41enne

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Una denuncia presentata dalla ex compagna impaurita per le gli atteggiamenti violenti e per le continue vessazioni e minacce telefoniche e tramite social network ha fatto scattare oggi l'arresto e la misura del divieto di avvicinamento per un uomo di 41 anni, incensurato.

L'operazione è stata svolta dai carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura. L'arrestato è accusato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'esposto la donna faceva, infatti, riferimento al possesso da parte dell'uomo di un'arma da fuoco. Lo scorso 18 luglio i carabinieri sono giunti a casa dell'uomo dove, dopo la notifica degli atti, hanno trovato e sequestrato 2,5 grammi di marijuana e un revolver marca Smith & Wesson, calibro 357 magnum con 6 cartucce, risultati oggetto di furto denunciato nel 1996.

L'arresto del 41 enne, dinanzi al Tribunale collegiale, è stato convalidato ed è stata disposta per lui la misura degli arresti domiciliari. (ANSA).