Roma: diecimila persone all'Eur per il Dybala day

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Più di diecimila persone, colorate di giallo e rosso, di cui tante con addosso una maglia mai vista fino a pochi giorni fa: la numero 21 della Roma, personalizzata con il nome "Dybala".

È questa la marea umana che ha accolto la Joya sotto al Colosseo Quadrato, nella prima uscita pubblica del fuoriclasse argentino come giocatore della 'Magica'. Magliette come "Pazzo di Joya" o "Joya mia" facevano capolino nella massa di gente, mentre cresceva l'attesa per la comparsa dell'ex juventino. Nl frattempo fasci di luce e riflettori illuminano l'edificio ora denominato Palazzo Fendi. (ANSA).