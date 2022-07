Roma Alps Open, De Leo e Paltrinieri partono forte

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Avvio da protagonista per Gregorio De Leo al Roma Alps Open. Al Golf Club Parco de' Medici (par 72), nella Città Eterna, il piemontese con una prova bogey free chiusa in 64 (-8) colpi, con otto birdie, è secondo al fianco di un altro azzurro, l'amateur Julien Paltrinieri, tra le sorprese del primo round. Nel quinto torneo dell'Italian Pro Tour, inserito pure nel calendario dell'Alps Tour, De Leo (numero 1 dell'ordine di merito dell'Alps Tour) e Paltrinieri sono distanti un solo colpo dalla vetta occupata dallo spagnolo Alex Esmatges, leader con 63 (-9).

Buona partenza per gli italiani. Nella Top 10 ci sono infatti altri tre giocatori: Cristiano Terragni ed Edoardo Giletta, entrambi 4/i con 66 (-6), e Stefano Mazzoli, 10/o con 67 (-5).

