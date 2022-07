Tiro a volo: Cdm in Corea; Di Marziantonio 3/a nello Skeet

(ANSA) - CHANGWON, 19 LUG - L'azzurra Chiara Di Marziantonio ha concluso al terzo posto, e quindi con la medaglia di bronzo la gara di Skeet donne della 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo a Changwon. La 26enne tiratrice di Cerveteri che fu oro all'Universiade di Napoli 2019 ha chiuso le qualificazioni in quinta posizione con il punteggio di 117/125 (+11) e poi ha brillantemente superato la semifinale meritandosi l'accesso al round che ha assegnato le medaglie in palio. Alla fine con 23/30 è salita sul terzo gradino del podio, il primo per lei da senior in Coppa del Mondo, superata solo dalla francese Lucie Anastassiou e dalla britannica Amber Hill, quest'ultima argento dopo aver perso lo spareggio (1-0) con la rivale con cui aveva chiuso alla pari sul 34/40.

"E' stata una gara sofferta perché venivo da un momento di buio della mia carriera sportiva - il commento di Di Marziantonio dopo la gara -. Ora sono molto contenta, perché una medaglia in Coppa del Mondo la volevo da tanto tempo. Questo risultato mi aiuterà a lavorare con rinnovato impegno e a darmi nuovo slancio. Ringrazio la federazione, il ct Andrea Benelli, il mio allenatore Carmine Ambrosanio e i miei compagni di nazionale".

L'altra italiana Simona Scocchetti, 'dirimpettaia' di Di Marziantonio in quanto di Tarquinia, ha chiuso al quinto posto.

Fuori dalla finale gli azzurri nella prova maschile, vinta dall'indiano Mairaj Ahmad Khan, il tiratore che, a giugno dell'anno scorso, non riuscendo a vaccinarsi per il Covid in Italia (si allenava a Capua, nell'impianto del suo ct Ennio Falco) guidò per più di mille chilometri dalla Campania alla Croazia per riuscire a farsi inoculare, a Zagabria, una dose (unica) di Johnson&Johnson che gli permise di prendere parte all'Olimpiade di Tokyo. Oggi ha vinto davanti al sudocoreano Minsu Kim e al britannico Ben LLewellin. Quinto posto per Erik Pittini e settimo per Niccolò Sodi. (ANSA).