Racconti di Sabaudia 2022 dedicati a Giampiero Galeazzi

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'edizione 2022 dei Racconti di Sabaudia 2022 è dedicata a Gian Piero Galeazzi, il giornalista sportivo scomparso nel novembre 2021, che ha emozionato e appassionato con le sue telecronache sportive il pubblico televisivo per tanti anni. Ne firma il ricordo la figlia Susanna Galeazzi, giornalista Mediaset del Tg5, che ha scritto raccontandolo per quello che era, non solo un grande giornalista, ma un uomo sensibile, generoso, sognatore, abile trasformista che riusciva a celare anche fragilità e delusioni sotto quella prorompente vitalità che lo ha sempre reso unico, diverso da tutti gli altri. Assieme a quelle di Susanna Galeazzi ci sono anche le testimonianze di Mario Giobbe, Claudio Icardi e Jacopo Volpi, volti cari al grande pubblico sportivo, suoi amici di una vita, che faranno sorridere i lettori di questa nuova edizione dei racconti, svelando quello che succedeva realmente dietro le quinte del loro lavoro con un "maestro" imprevedibile qual era Gian Piero.

La raccolta, curata da Maria Costici, si è adeguata quest'anno nella prima sezione ad una narrativa più attuale con "Generazione Y" e "Al di là di ogni ragionevole dubbio". La firma è di due giovani giornalisti: Giovanni Berruti e Anna Giaccio (ANSA).