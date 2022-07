Covid:D'Amato,dopo Maneskin non si esclude aumento casi

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "L'aumento dei tamponi può essere legato al concerto dei Maneskin e sicuramente i grandi eventi portano ad un aumento dei casi positivi,quindi non è da escludere. Statisticamente è un dato che ci sta…". Lo ha detto all' ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In ogni caso "l'effetto" Maneskin sui casi si potrebbe evidenziare maggiormente "nel fine settimana". (ANSA).