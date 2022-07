Accoltellò ventenne a Roma, condannato a sei anni

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Aggredì un ventenne a Roma, nel quartiere San Lorenzo, ferendolo gravemente con 7 coltellate.

Per questo un 23enne di origini olandesi è stato condannato a sei anni in abbreviato dal tribunale di Roma. Nei suoi confronti l'accusa è di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto avvenne nel parco delle Stelle, nella zona dello Scalo di San Lorenzo intorno alle 23 del 22 maggio 2021.

In aula oggi ha chiesto perdono nel corso di dichiarazioni spontanee affermando che al momento dell'aggressione era ubriaco e sotto effetti di sostanze stupefacenti. (ANSA).