Lazio, visite mediche per Cancellieri

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Visite mediche per Matteo Cancellieri: il classe 2002 appena ingaggiato dalla Lazio è arrivato alla clinica Paideia intorno all'ora di pranzo, dopo che i test (all'inizio previsti la mattina) sono stati posticipati. L''esterno offensivo, preso dal Verona per 7 milioni più 1.5 di bonus, ritorna nella Capitale dove ha indossato la maglia della Roma nel settore giovanile.

All'ingresso in Paideia, c'è stato il tempo per qualche selfie con i tifosi che gli hanno detto 'Benvenuto nella prima squadra della Capitale'. (ANSA).