Viterbo: Frontini proclamata sindaca, 'sono già al lavoro'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Siamo già al lavoro per la città.

Questa mattina ho portato i saluti istituzionali all'Università degli Studi della Tuscia per l'inaugurazione del nuovo corso di laurea interateneo Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale. Subito dopo mi sono recata a Monterazzano per incontrare gli imprenditori delle aziende agricole colpite dall'incendio di ieri pomeriggio. Sono la prima sindaca di Viterbo e a questo proposito voglio rivolgere un pensiero a tutte le donne che hanno combattuto per l'emancipazione. Voglio inoltre ringraziare tutti i cittadini. Un'investitura così importante è un'enorme responsabilità che custodiremo con saggezza". Così la neosindaca di Viterbo CHiara Frontini proclama stamani nella sala consiliare di Palazzo dei Priori.

Chiara Frontini ha ottenuto il 64,92% al ballottaggio. (ANSA).