Atletica: torna Jacobs, vince batteria ad Assoluti in 10"17

(ANSA) - RIETI, 25 GIU - Marcell Jacobs torna in gara e vince correndo in 10"17 la seconda batteria dei 100 metri campionati italiani Assoluti a Rieti, qualificandosi per la finale.

L'olimpionico di Tokyo, apparso un po' 'legnoso' nella sua azione, finora aveva gareggiato sui 100 solo il 18 maggio scorso, quando aveva vinto al meeting di Savona, poi era stato bloccato da un infortunio (distrazione-elongazione di primo grado alla gamba sinistra) che gli ha fatto saltare alcuni impegni tra cui quello del Golden Gala a Roma.

Nella seconda batteria di semifinale dei 100 metri degli Assoluti di Rieti Jacobs ha preceduto l'altro campione olimpico Filippo Tortu che correva nella corsia al suo fianco, e che ha fatto segnare il tempo di 10"26.

A segno nella prima delle due batterie è andato invece Chituru Ali (10"23/-0.4). Poi 10"31 per Wanderson Polanco e il 10"33 per l'oro olimpico della staffetta Lorenzo Patta. (ANSA).