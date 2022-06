Motori:al via Cronoscalata Lago-Montefiascone di ACI Viterbo

(ANSA) - VITERBO, 03 GIU - Torna anche quest'anno la Cronoscalata "Lago-Montefiascone", organizzata dall'Automobile Club Viterbo. Il legame tra la manifestazione e la tradizione sportiva automobilistica di Montefiascone è iniziato il 6 agosto 1961 in concomitanza della Fiera del Vino: da allora la passione per questo evento ha ogni anno incrementato il numero dei partecipanti e la presenza di appassionati, che assistono alla corsa in salita tra i tornanti. Dal 2019 la gara si svolge nel mese di giugno, dando il via all'Estate a Montefiascone che vedrà l'AC Viterbo protagonista anche per altre iniziative.

La gara, valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle auto storiche e il Trofeo Italiano della Montagna, ricalcherà quello delle prime edizioni disputatesi 61 anni fa sulla strada provinciale Lago di Bolsena dal km 5+150 al km 0+400. Con la sua storia, la Lago-Montefiascone è diventata ormai un volano per lo sviluppo e la promozione del territorio.

Le strutture ricettive registrano il tutto esaurito, e poche ore dalla chiusura iscrizioni, sono già oltre 100 i partecipanti.

L'edizione 2021 è stata seguita in streaming da più di 400.000 persone in tutto il mondo.

"Un sentito ringraziamento e apprezzamento vanno al Prefetto di Viterbo, Al Questore, al presidente della Provincia, alla Sindaca del Comune di Montefiascone, al Comandante della Polizia locale, alle Forze dell'Ordine, che in ogni occasione si occupano della sicurezza e della viabilità e a tutte le persone e associazioni che, a vario titolo, con professionalità e passione, collaborano per la buona riuscita dell'iniziativa", ha dichiarato il presidente dell'AC Viterbo, Sandro Zucchi, che ha voluto ricordare anche l'impegno del direttore del club Lino Rocchi, dei suoi collaboratori, dei giovani montefiasconesi di "Locals Only", nonché l'interesse degli sponsor locali e dei cittadini. (ANSA).