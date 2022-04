Inzaghi "vittoria importantissima, gara da vera squadra"

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi contro una squadra in salute, che non perdeva da tanto. Grande concentrazione e serenità, è una vittoria importantissima".

Simone Inzaghi ha esaltato la sua Inter dopo il successo sulla Roma che porta i nerazzurri a +1 sul Milan, che gioca domani contro la Lazio. "Dopo il ko nel derby sono stati bravi a recuperare in fretta - ha aggiunto Inzaghi ai micofoni di Dazn - e fare una partita di valore, grandissima da squadra vera. Ora abbiamo la gara di recupero col Bologna e va preparata al meglio. E' un momento intenso e dovremmo essere bravi a investire energie. Ce la vogliamo giocare a petto in fuori.

Mourinho? E' sempre molto gentile, è un allenatore speciale e parlare di calcio con lui un piacere". Domani c'è da tifare la Lazio, la sua ex squadra. "La Lazio si tifa sempre a prescindere..." ha sorriso Inzaghi. (ANSA).