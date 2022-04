Incendio in un appartamento a Roma, ferito il proprietario

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Incendio in un appartamento in via di Roccantica all'altezza di viale Libia, zona nord della Capitale.

In corso da circa un'ora l'intervento dei vigili del fuoco.

Ferito il proprietario della casa, al sesto piano di un palazzo e intossicate alcune persone. Ancora sul posto il II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118.Gli agenti della polizia municipale hanno messo in sicurezza la zona e agevolato l'intervento del personale medico. Chiuso un tratto di viale Libia, tra Piazza Gondar e Piazza Gimma. (ANSA).