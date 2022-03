Lazio: Zingaretti, a Viterbo 16,5 mln per edilizia popolare

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Nella provincia di Viterbo "investiremo 16,5 milioni per l'edilizia popolare". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione 'Per far bene, per tutti', l'iniziativa per illustrare la nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Viterbo e la sua provincia.

"Nelle palazzine dell'Ater porteremo i servizi di car sharing" con le auto "elettriche e la banda ultra larga - ha aggiunto - .

Partiremo da Roma ma arriveremo anche qui. Tutti devono avere accesso ai diritti universali", ha concluso Zingaretti. (ANSA).