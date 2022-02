Gualtieri vede Jacobs, al lavoro su finale 100 metri ai Fori

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Un vero piacere ospitare in Campidoglio Marcell Jacobs, cittadino romano ormai acquisito.

Siamo al lavoro per realizzare la sua bellissima idea di ripetere la finale olimpica dei 100m nell'area dei Fori Imperiali. Uno straordinario evento per Roma anche in vista di Expo2030". Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

