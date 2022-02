Covid: Lazio, 5.946 nuovi casi (-1.168) e 6 decessi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Oggi nel Lazio su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi, si registrano 5.946 nuovi casi positivi (-1.168), sono 6 i decessi (-6), 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.635. Oggi open day ad accesso diretto, tutto si sta svolgendo regolarmente". E' il bilancio fatto oggi dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato Superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose.

D'Amato ha ricordato che per gli hub vaccinali c'è "l'accesso libero pomeridiano fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione". (ANSA).