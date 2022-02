Vitti: Gualtieri, le intitoleremo un luogo della nostra città

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Monica Vitti "era un'attrice straordinaria che giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo. Noi la vogliamo onorare. La Casa del cinema organizza su di lei una rassegna, oggi e domani e cercheremo anche di ricordarla adeguatamente, intitolando un luogo della nostra città a lei". Lo dice il sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri all'uscita dalla Camera ardente per l'attrice in Campidoglio. "I ricordi sono tantissimi, sono cresciuto con moltissimi suoi film - spiega -. Penso agli straordinari ruoli nei film di Antonioni, la Tosca di Magni, Dramma della gelosia.

È passata attraverso i generi più diversi con una grandezza unica...". Oltre ad essere "una grandissima attrice era una donna impegnata, sul piano civico e politico. Una figura amatissima, la città la piange e la ricorda". Monica Vitti "era romana... Romanissima. È nata e si è formata a Roma. È un grandissimo orgoglio per questa città" conclude. (ANSA).