Vaccini: nel Lazio ieri 57mila dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Ieri nel Lazio sono state effettuate oltre 57 mila somministrazioni di vaccino, il 48% in piu' del target della struttura commissariale. Sono stati superati i 12,6 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Raggiunto l'obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 120 mila i bambini con prima dose.

Il 2 febbraio prossimo ci saranno diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. (ANSA).