Omicidio Ciatti: al via processo, padre "vogliamo giustizia"

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Si apre oggi a Roma il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il ventenne toscano ucciso nel corso di un pestaggio nell'agosto del 2017 in una discoteca in Spagna. Imputato è il ceceno Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia ma scarcerato il 22 dicembre scorso dopo una istanza avanzata dai difensori su un difetto di procedura. "Speriamo di non avere ulteriori sorprese. Siamo fiduciosi che si possa dare giustizia a Niccolò'", ha detto Luigi, padre della vittima. Il procedimento si svolge davanti ai giudici della prima corte d'assise della Capitale. Roma è competente in quanto si tratta di cittadino italiano ucciso all'estero. (ANSA).