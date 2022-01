Scontro con auto, ferito ciclista a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Un ciclista di 71 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un'auto avvenuto questa mattina in via Aurelia km 15,100 (direzione fuori Roma). Sul posto sono intervenute pattuglie Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio. Il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni, si è subito fermato e allertato i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato tramite eliambulanza in codice rosso all'ospedale Gemelli.

Sull'esatta dinamica in corso indagini da parte dei caschi bianchi che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti.

