Casapound: Polizia sta identificando autori scontri

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Polizia di Stato sta procedendo all'identificazione delle persone che questa mattina hanno tentato di impedire lo sgombero di alcuni locali in via degli Orti di Malabra, nella zona di Casal Bertone, occupati abusivamente da militanti di Casapound.

In base ad una nota diffusa dalla Questura "all'inizio delle operazioni, disposte per dare esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura", circa 40 militanti del movimento di estrema destra, muniti di caschi e protezione, si sono posti davanti all'ingresso del circolo futurista "Casal Bertone". Dopo un tentativo di mediazione non andato a buon fine, gli agenti hanno tentato di avanzare ma gli aderenti a Casapound hanno lanciato contro nove fumogeni ed almeno due bombe carta. Nel corso degli scontri due agenti sono rimasti leggermente feriti e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per aver ricevuto un colpo al volto. Le operazioni di sgombero sono poi proseguite senza altre criticità. (ANSA).