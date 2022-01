Turismo di lusso: il Lazio presenta il suo potenziale a Expo

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Il Lazio ha un potenziale immenso da offrire nello specifico segmento del turismo di lusso: l'enogastronomia di altissimo livello, l'arte, la cultura e le eccellenze locali nel campo dell'artigianato sono tutti elementi sui quali da anni stiamo scommettendo con forza. Oltre all'immensa bellezza di Roma, c'è un'enorme ricchezza custodita nel nostro territorio: un intreccio di bellezza, tradizioni e luoghi unici al mondo in grado di attrarre e stupire il turismo di alta gamma". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A Dubai presso l'Anfiteatro Padiglione Italia si è svolto il Forum dal titolo "Lazio, a Luxury Destination - Lazio Eternal Discovery" che ha illustrato il potenziale di attrazione che la Regione Lazio può sviluppare rispetto ai viaggiatori dell'area del Golfo e della Penisola Araba alla ricerca di cultura, benessere, moda, sport e gastronomia di alta gamma durante i soggiorni nel Lazio.

Secondo il rapporto sul mercato turistico di fascia alta, realizzato nel maggio del 2021 da Bain & Company per conto di Altagamma, nel 2019, anno precedente lo scoppio della pandemia, questo particolare segmento, pur avendo interessato meno dell'1% delle strutture in termini di offerta e solo il 3% delle notti in termini di domanda, è riuscito a generare il 15% del giro d'affari dell'ospitalità e il 25% della spesa turistica nel Belpaese, con un giro di affari complessivo di 25 miliardi di euro che se non vivessimo in un periodo critico ancora con il problema del Covid presente, potrebbe generare fino a 60 miliardi di euro di introiti diretti e indiretti, pari al 3% del PIL italiano. L'assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado, che ha partecipato attivamente all'organizzazione del forum, ha detto: "È una evento di portata internazionale la vetrina dell'Expo e come regione Lazio stiamo cercando con azioni programmatiche e investimenti di stimolare la filiera del turismo di lusso che rappresenta una leva strategica". (ANSA).