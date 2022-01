Regeni: pm a gup, chiedere a Governo di intervenire

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il gup di Roma è entrato in camera di consiglio in relazione alle richieste formulate dalla Procura e dalle difese nell'ambito della vicenda di Giulio Regeni che vede indagati, a vario titolo, di omicidio volontario, lesioni e sequestro di persona, quattro 007 egiziani. In particolare il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, nel corso del suo intervento, ha chiesto al giudice Roberto Ranazzi di sollecitare il Governo ad intervenire. Le difese chiedono, invece, la sospensione del processo. (ANSA).