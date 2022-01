Covid: nel Lazio quasi 9500 casi, a Roma la metà

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Nel Lazio su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 tamponi antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388), sono 19 i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.174. Ieri effettuate oltre 52 mila somministrazioni l'83% in piu' rispetto al target commissariale. Il Lazio aumenterà del 25% gli slot disponibili sia nella fascia 5-11 anni, che nella fascia over 12 anni per i vaccini (ANSA).