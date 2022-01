Fiamme in palazzo a Roma, 40 evacuati

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Fiamme nella notte in un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini, in zona Eur, a Roma. A causa dell'incendio 40 persone sono state evacuate. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi delle Volanti. Le cause del rogo sono imprecisate. Tra le ipotesi un cortocircuito di una stufa. (ANSA).