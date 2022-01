Calcio: Zaniolo fuori contro Juve, neppure in panchina

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Non c'è Nicolò Zaniolo nella formazione ufficiale della Roma che sta per affrontare la Juventus all'Olimpico, sostituito da Felix Afena Gyan al fianco di Abraham in attacco. Il talento dei giallorossi non è neppure in panchina.

In mattinata, il club giallorosso aveva comunicato la positivita' di un suo giocatore, subito posto in isolamento, senza rivelarne l'identità per privacy.

A parte gli squalificati Karsdorp e Mancini, tutti disponibili gli altri giallorossi, compreso Borja Mayoral negativizzato e in panchina, e il nuovo acquisto Maitland-Niles, subito in campo Nella Juventus fuori Morata, e tridente offensivo composto da Chiesa, Kean e Dybala. Chiellini, negativizzatosi venerdi', e' in panchina. (ANSA).