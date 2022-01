Il Papa a Gualtieri,'grazie per vostro lavoro,avanti e coraggio'

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Grazie per il lavoro che state facendo. Avanti e coraggio". Lo ha detto Papà Francesco al termine dell'udienza con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che si è svolta questa mattina, come da tradizione a inizio anno.

Durante l'incontro in Vaticano, definito "molto cordiale", il sindaco Roberto Gualtieri e il Papa hanno parlato, a quanto si apprende, di diversi temi': dal piano freddo messo in campo dall'assessore al Sociale Barbara Funari per i senza fissa dimora, all'importanza del lavoro fino al ruolo della finanza da considerare strumento per l'economia reale e non il contrario.

Il sindaco e il pontefice avrebbero anche parlato di Sud America e commentato un libro che Bergoglio aveva consigliato a Gualtieri e che questi ha letto: "Sindrome 1933", sull'ascesa di Hitler. L'inquilino del Campidoglio ha poi portato in dono al Papa un pacco simbolico di derrate alimentari che saranno regalati dal Campidoglio alla Santa Sede per i più poveri.

(ANSA).