Saldi: nessun exploit a Roma, ma ottimismo per weekend

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Nessun exploit di acquisti per l'avvio dei saldi a Roma, ma un cauto ottimismo per i prossimi giorni. "I saldi vanno secondo le previsioni. Non funzionano più perché si comincia con il Black Friday, poi ci sono gli acquisti on line. La gente ha già speso.

Poi mancano i turisti stranieri. Quindi oggi nessun afflusso particolare, avranno lavorato di certo i centri commerciali...", afferma David Sermoneta dell'associazione piazza di Spagna interpellato sull'andamento della giornata. Il presidente della Confesercenti di Roma Valter Giammaria: "Non ci sono state grandi file ma ci aspettiamo un afflusso maggiore nei prossimi giorni contando sul weekend". (ANSA).