Il biglietto sospeso per gli invisibili di Roma, Napoli e Milano

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Parte l'iniziativa il biglietto sospeso, all'insegna della tradizione napoletana di lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo, per riservare agli 'invisibili' di Roma Corviale, Napoli Rione Sanià e Milano Tunnel Sammartini, l'ingresso in sala per il film L'ora del crepuscolo'.

Tratto dall'omonimo romanzo di Carter Sickels, selezionato in concorso ai più importanti festival internazionali (Sundance, Torino International Film Festival, Rotterdam International Film festival), L'ora del crepuscolo' diretto da Braden King, con Philip Ettinger, Stacy Martin, Cosmo Jarvis e Lili Taylor sarà proiettato contemporaneamente il 6 gennaio alle 16 nei tre quartieri difficili . Il biglietto sospeso al costo simbolico di 5 euro è in vendita online e in cassa nelle sale cinema d'Italia (https://invisiblecarpet.it/biglietto-sospeso/ ) grazie alla partnership con UECI - Unione Esercenti Cinematografici italiani, Fondazione Progetto Arca onlus, Associazione Nazionale italiana Cantanti onlus, SNGCI-Nastri d'Argento, CalcioSociale, Reel One, Nuovo Teatro Sanità, Intergruppo parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo/Giornata Mondiale del Cinema italiano, Consiglio regionale del Lazio.

Invisible Carpet, società di distribuzione cinematografica e audiovisiva, nata grazie alle agevolazioni del programma "Cultura Crea" di Invitalia, continua così la sua mission di portare il cinema agli invisibili, in anteprima e nei loro luoghi, allestendo vere e proprie sale cinema nei luoghi dove andare al cinema o in altro luogo di socialità è più difficile di quanto si possa immaginare.

Il 6 gennaio il film sarà proiettato contemporaneamente alle ore 16.00: nell'incredibile chiesa trasformata in teatro dalla genialità di don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità Nuovo Teatro Sanità - Piazzetta San Vincenzo, 1, Napoli; nella palestra del centro sportivo CalcioSociale, miracolo e oasi al serpentone di Corviale, ad opera dell'imprenditore sociale Massimo Vallati, in Via Poggio Verde 455, Roma; nel Tunnel Sammartini riqualificato grazie all'instancabile lavoro della Fondazione Progetto Arca Onlus, proprio sotto la stazione Centrale, in Via Sammartini 106, Milano. (ANSA).