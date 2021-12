Terme di Caracalla, apertura straordinaria il 27 dicembre

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Appuntamento speciale per le feste di Natale: le Terme di Caracalla il 27 dicembre, nel giorno di abituale chiusura, il lunedì, saranno aperte dalle 9 alle 13 per offrire ai romani e ai turisti la possibilità di ammirare il monumentale sito della Soprintendenza Speciale di Roma.

Saranno visitabili anche i sotterranei e il mitreo, nel periodo invernale normalmente chiusi, per una giornata dedicata a quanti ancora non conoscono o vogliono ritornare nel più importante impianto termale della Roma imperiale, inaugurato da Marco Aurelio Antonino Bassiano detto Caracalla, nel 216 dopo Cristo.

"Le Terme di Caracalla - spiega il Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro - con l'alternarsi delle stagioni sono un caleidoscopio di colori: le maestose strutture architettoniche, i bellissimi mosaici che, cosa rarissima, sono ancora nella loro posizione originale, il grande parco che permette una visita in totale sicurezza e distanziamento, con la luce dell'autunno e dell'inverno acquistano un fascino tutto particolare. Per questo abbiamo voluto offrire una possibilità in più per visitarle".

Il percorso di visita si snoda tra le strutture termali del calidarium, del tepidarium, e del frigidarium, i laconica, le grandi saune, gli apoditeria, gli spogliatoi e la natatio, la piscina scoperta di imponenti dimensioni.

"Per questo Natale le Terme di Caracalla aprono le loro porte anche di lunedì - aggiunge Mirella Serlorenzi direttore delle Terme di Caracalla - offrendo la possibilità di visitare anche il mitreo, il più grande tra quelli rinvenuti a Roma, e i sotterranei, la sala macchine che permetteva il funzionamento delle Terme di Caracalla, e dove oggi si trova un antiquarium con importanti decorazioni che abbellivano l'impianto termale tra cui spiccano due dei più raffinati capitelli in stile misto di epoca severiana". (ANSA).