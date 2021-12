Roma, Mourinho: "Troppi infortuni, nulli in attacco"

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "L'Inter è più forte di noi in condizioni normali, in queste condizioni è molto più forte di noi. Fra Covid, infortunati e squalificati, siamo scesi in campo con una formazione molto limitata. Il nostro potenziale offensivo era praticamente nullo, abbiamo avuto tre occasioni e non abbiamo segnato". Così José Mourinho ha commentato a Dazn la sconfitta della Roma contro l'Inter.

"Quando giochi con un'organizzazione difensiva nuova non puoi prendere gol come il primo e il terzo. Bene l'arbitro: siamo la squadra più indisciplinata della Serie A. Mancava solo il giallo a Cristante", ha concluso il portoghese. (ANSA).