Opera Roma: torna Tosca come la vide Puccini

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, torna al teatro dell' Opera di Roma nell' allestimento originale della prima edizione assoluta che il compositore vide rappresentata al Costanzi il 14 gennaio 1900. L'opera romana per eccellenza va in scena il 4 dicembre alle 19, per la settima stagione consecutiva, per la regia di Arianna Salzano che riprende quella affidata dal 2015 ad Alessandro Talevi. Sul podio ci sarà 0il maestro Paolo Arrivabeni. Nel ruolo di Floria Tosca canterà Saioa Hernández al suo debutto all'Opera di Roma.

Grandi ritorni invece per Roberto Frontali, che interpreterà nuovamente il Barone Scarpia, e Vittorio Grigolo che vestirà i panni del pittore e rivoluzionario Mario Cavaradossi, sul palcoscenico che lo ha visto debuttare nel mondo dell'opera, a soli tredici anni, nel ruolo del pastorello proprio in questo titolo, nella memorabile edizione del 1990 con Luciano Pavarotti. Nel cast anche Roberto Abbondanza (Sagrestano), Luciano Leoni (Cesare Angelotti), Saverio Fiore (Spoletta). Il Coro Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Le scene e i costumi sono ricostruiti, rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti, sui bozzetti e i figurini originali di Adolf Hohenstein. Vinicio Cheli firma le luci. Dopo la "prima", trasmessa in diretta da Rai Radio3, Tosca verrà replicata martedì 7 e giovedì 9 alle 20.00, e domenica 12 dicembre alle 16.30. Seguirà una ripresa alla fine del 2022: il 2, 3, 4 e 5 novembre. (ANSA).