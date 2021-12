Covid: D'Amato, bene Roma su mascherine,facciamo shopping sicuro

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Bene Roma su ordinanza mascherine, facciamo uno shopping sicuro". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Nella giornata di ieri record di somministrazioni di terze dosi 51.418 con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente, superiore alla soglia target" aggiunge D'Amato.

Complessivamente nel Lazio superate 9 milioni e 500 mila somministrazioni. Oltre il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose.

Domenica apertura straordinaria di 12 centri vaccinali Aiop (vaccino Moderna): Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale attiva da domani - dice D'Amato - per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata che si aggiungeranno ai già prenotati negli altri hub". (ANSA).