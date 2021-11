Roma: Mourinho 'siamo tutti Abraham, tornerà al gol'

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Noi siamo tutti Abraham. Ibanez ha segnato il suo stesso numero di gol, Pellegrini ha segnato i suoi gol, El Shaarawy senza giocare sempre titolare ha fatto qualche gol in campionato e in Conference League. Tutti gli altri hanno capacità e gioco, perché senza gioco non c'è possibilità di segnare", lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia rispondendo al momento no del centravanti inglese.

Poi ha aggiunto: "Ogni partita creiamo occasioni, arriverà il momento in cui Tammy si sbloccherà, per me è lo stesso giocatore che ha fatto bene e tornerà a segnare. Siamo una squadra che crea ma raccoglie meno, in questo momento fatichiamo a concretizzare". (ANSA).