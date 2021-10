Vaccini:Assessore Lazio,'velocizzare terza dose per over 60'

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Nel Lazio sono oltre 8,68 milioni le dosi somministrate. Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Pe qunato riguarda il vaccino anti influenzale somministrate 211.434 dosi e sono 3.085 i medici di medicina generale e 203 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 786.677. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Per la terza dose oltre 130 mila dosi effettuate. La Regione fa un appello agli over 60 per velocizzare la terza dose. (ANSA).