Tv: Canonico, prima serie originale per Tv2000

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - 'Canonico', in onda a dicembre, è la prima serie tv originale realizzata per Tv2000. È una fiction di 20 puntate da 18/20 minuti. Protagonista è il parroco don Michele, interpretato da Michele La Ginestra, non è un super eroe, non è infallibile; è un parroco dal volto umano, moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata diventandone non solo guida spirituale ma portavoce anche dei problemi quotidiani. Tante le storie raccontate tra le mura della canonica come tante saranno le sfide quotidiane in cui lo spettatore potrà riconoscersi.

Tv2000 ha presentato oggi in anteprima, alla Festa di Roma presso lo spazio della Roma Lazio Film Commission, la fiction prodotta da Map to the Stars, Morgana Studio per Tv2000. Alla presentazione sono intervenuti Michele La Ginestra, attore protagonista della serie; Anna De Simone, responsabile del palinsesto e commissioning editor di TV2000; Peppe Toia, regista e produttore Map to the Stars; Fabio Ferrari, attore e come moderatore Fabio Falzone, giornalista cinematografico di Tv2000.

(ANSA).