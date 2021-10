Green Pass:Cgil,ritorno in ufficio,a Roma rischio caos traffico

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Un venerdì che a Roma rischia di essere nero anche per il traffico "perchè oltre all'obbligo di green pass per gli statali sono arrivate anche le novità sullo smart working e dunque molti ritorneranno in ufficio aumnetando il traffico". L'allarme è del segretario della Cgil di Roma Lazio Natale Di Cola che spiega come di fatto domani ministeri e sedi degli enti locali, comune e regione Lazio, si ripopoleranno dopo almeno due anni e molti lavoratori si riverseranno in strada scegliendo il mezzo privato. "Le indicazioni da parte del governo sono arrivate in ritardo e si sono incrociate con le novità in materia di smart working negli uffici pubblici generando un po' di caos -spiega Di Cola- In particolare sono ancora troppo pochi i confronti con le organizzazioni sindacali per limitare l'impatto delle nuove norme anche sulla mobilità della capitale, già messa a dura prova dopo la riapertura delle scuole e i tanti cantieri presenti in città". (ANSA).