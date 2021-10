Proiezioni discordanti a Roma per la sfida a sindaco

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Proiezioni discordanti per la sfida a sindaco di Roma. Stando ai primi dati consolidati Swg-La7, il candidato del centrodestra Enrico Michetti raggiunge una percentuale del 31,8%. Roberto Gualtieri si attesta al 24,1%, seguito da Virginia Raggi al 21.1% e Carlo Calenda con 18%.

Secondo invece la prima proiezione per Opinio-Rai il testa a testa sarebbe tra Michetti e Gualtieri: per entrambi la forchetta risulta essere tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) si colloca, secondo questi dati, intorno tra il 17 e il 21%, mentre Carlo Calenda oscilla tra il 16 e il 20%. (ANSA).