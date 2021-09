Vaccini: nel Lazio 81% vaccinato, oggi open day badanti

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Nel Lazio sono state eseguite oltre 8,1 milioni somministrazioni, pari a oltre l'81% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.

In tutte le Asl del territorio regionale oggi pomeriggio e domenica open day per badanti all'hub La Vela ptv, Nuvola e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria.

