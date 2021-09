Martuscello 'piccolo passo avanti Lazio, dobbiamo crescere'

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Giovanni Martusciello, il vice di Sarri questa sera squalificato, esalta la reazione della Lazio, che ha pareggiato nel recupero su rigore a Torino: "Siamo stati veementi dopo il gol subito, è un piccolo passo avanti rispetto alla scorsa gara - spiega l'allenatore in seconda biancoceleste - e adesso dobbiamo crescere: serve guardare il bicchiere mezzo pieno e andare avanti per la nostra strada". Si parla tanto di 'sarrismo' che ancora non si vede: "In due settimane non si possono cancellare cinque anni di calcio - aggiunge Martusciello - ma i ragazzi si stanno applicando per imparare al meglio i nuovi dettami di gioco". (ANSA).