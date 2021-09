Vaccini: nel Lazio si prosegue con campagna dai 12 anni

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La campagna vaccinale nel Lazio prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85%. Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell'intera area metropolitana. Oggi somministrata la terza dose di richiamo a pazienti che hanno subito un trapianto d'organo solido all'istituto Eastman - Umberto I. Già iniziate ieri le vaccinazioni a Rieti e dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati, dializzati e sulle altre categorie inserite nella circolare del ministero della salute nel Lazio. (ANSA).