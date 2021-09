Allagamento a Roma in zona Gregorio VII, traffico deviato

(ANSA) - ROMA, 13 SET - La Polizia Locale di Roma è intervenuta nella zona di via Gregorio VII a causa di una copiosa fuoriuscita di acqua dalla carreggiata, con compromissione del manto stradale. Dalle 21 di ieri, pattuglie del I Gruppo Prati e del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute, all'altezza del civico 141, per la presenza di acqua. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed effettuare le chiusure necessarie, volte a garantire l'intervento da parte di personale dell'Acea. Chiuso il tratto di Via Gregorio VII, da via Silverio a Via Dell Argilla e dal civico 90 a Piazza Pio XI. Chiusa tutta la corsia preferenziale. Chiusa la Galleria Pasa e la rampa laterale, da Piazza della Rovere, in direzione Via Gregorio VII.

Chiuso il sottopasso di Largo Giovanni XXIII , in direzione di Via Gregorio VII. Il traffico veicolare del Lungotevere viene diretto in via Aurelia e/o via della Stazione di San Pietro.

Sempre a causa di fuoriuscita d'acqua disagi anche in viale del Tintoretto, nella sud della Capitale. Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per garantire l'intervento dell'Acea. Traffico deviato in Viale Aldo Ballarin. (ANSA).